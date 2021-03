La sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, è risultata positiva al Coronavirus, la scuola primaria chiusa fino al 31 marzo

La sindaca di Villamassargia, Debora Porrà, è risultata positiva al Coronavirus. Lo ha annunciato in un video pubblicato su Facebook, nel quale ha aggiunto di essersi posta in isolamento, di aver adottato tutte le misure precauzionali e le procedure di contenimento e che finora tutti gli assessori e i consiglieri, nonché tutti i suoi contatti sono risultati negativi. Seguirà uno screening di tutti i dipendenti comunali e della scuola, relativamente ai contatti della figlia. Gli ambienti saranno tutti sanificati e verrà garantito che ogni procedura verrà scrupolosamente osservata per la tutela della salute pubblica.

Debora Porrà ha ammesso che alcuni sintomi sono fastidiosi ma mantiene lo spirito giusto per affrontarla e resta a disposizione della cittadinanza. La affronterò, la affronteremo, come è già successo a tanti nostri concittadini, stavolta tocca a me.

Nel primo pomeriggio, Debora Porrà ha firmato l’ordinanza che dispone la chiusura della scuola primaria, fino al 3 marzo. Il provvedimento è stato adottato in via precauzionale, «quale misura di livello locale per fatto specifico, comunque finalizzata ad ulteriormente contenere l’emergenza epidemiologica in corso, dal giorno 26 marzo 2021 al giorno 31 marzo 2021, al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti sanitari necessari».