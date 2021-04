A Portoscuso, un disoccupato 42enne è stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia

I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Iglesias, su segnalazione di alcuni vicini di casa, sono intervenuti l’altra notte a Portoscuso, presso l’abitazione di un 42enne disoccupato, ove era in atto una rumorosa lite. Giunti sul posto, i militari hanno notato l’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’eccessiva assunzione di alcool, danneggiare diversi arredi e suppellettili mentre inveiva contro i propri genitori, nell’abitazione dei quali ancora abita. Alla vista dei militari, l’esagitato ha tentato di colpirli lanciando loro contro alcuni oggetti, per poi aggredirli fisicamente con calci e spintoni.

Gli agenti, che nella circostanza non hanno riportato lesioni, sono riusciti con qualche fatica ad immobilizzare l’uomo e a condurlo presso i loro uffici, ove è stato arrestato per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e maltrattamenti in famiglia.