Carloforte compie 283 anni, il “borgo dal cuore ligure” festeggia con un virtual tour.

Sei lontano da Carloforte ma vorresti tanto essere qui? Questo tour è ciò che fa per te. Visitare Carloforte con il virtual tour di Natalia Lapicca ti permetterà di stare comodamente seduti sul tuo divano in piena sicurezza e…senza mascherina, libero di viaggiare nel tempo e nello spazio, tra caruggi e scalinate, in uno storytelling avvincente, festeggiando il compleanno di Carloforte.

L’appuntamento è per questa sera, alle 20.00.

Per info e prenotazioni contatta il 3388068181

Anemmu

Natalia