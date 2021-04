Carloforte: una 14enne di Assemini è stata segnalata alla Prefettura per aver violato l’obbligo di quarantena

Nella giornata di ieri, i carabinieri di Carloforte, unitamente ai sanitari dell’A.T.S. di Carbonia e di Cagliari, hanno segnalato alla competente Prefettura di Cagliari per una violazione amministrativa una 14enne. Nella circostanza, la minore, contravvenendo le misure urgenti di prevenzione per il contenimento del contagio da Covid-19, aveva violato la quarantena impostole dall’autorità sanitaria di Cagliari con specifico provvedimento, allontanandosi dalla propria residenza di Assemini, probabilmente con i genitori. L’evento è emerso dopo due mesi da controlli incrociati compiuti dai militari sulla documentazione fornita dall’organo di vigilanza sanitaria e le persone identificate per strada dagli stessi. La minore rischia ora una sanzione pecuniaria da 400 euro che naturalmente dovranno pagare i genitori.