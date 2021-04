Continua a crescere il numero dei positivi al Covid-19 a Iglesias, il sindaco Mauro Usai ha chiuso la Scuola dell’Infanzia paritaria San Giuseppe Operaio fino al 3 maggio

Continua a crescere il numero dei positivi al Covid-19 tra le persone domiciliate nel comune di Iglesias. Ieri il sindaco Mauro Usai aveva comunicato la presenza di 99 positivi, numero salito oggi a 108, sempre con 5 pazienti ospedalizzati. Oltre ai positivi, altre 130 persone si trovano precauzionalmente in quarantena, ieri erano 125.

Nell’ambito dell’attività di prevenzione e contenimento del Covid-19, e tenendo conto dell’evolversi della situazione sanitaria, il sindaco di Iglesias, dopo le scuole chiuse ieri, con ordinanza n. 49 del 30.04.2021, ha disposto la chiusura in via precauzionale ed eccezionale, fino al 3 maggio, della Scuola dell’Infanzia paritaria San Giuseppe Operaio.

L’Ordinanza è disponibile e consultabile nel sito internet istituzionale del comune di Iglesias.