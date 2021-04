Giuseppe Meloni (PD): «Ogni 10 decessi per covid, 3 sono diabetici, va cambiata la gestione delle vaccinazioni»

Il gruppo del Partito democratico in Consiglio regionale ha presentato un’interrogazione urgente, primo firmatario Giuseppe Meloni, sulle modalità di attuazione della campagna vaccinale contro il Covid-19, in particolare sulle criticità registrate dai pazienti diabetici sardi.

I consiglieri regionali firmatari stigmatizzano la lentezza e la disorganizzazione della campagna vaccinale: la Sardegna, infatti, risulta ancora nel drappello di coda delle regioni italiane sia per numero di vaccinati (entrambe le dosi) che per numero di somministrazioni (prima dose).

«Questo – sostengono i consiglieri regionali del PD – nonostante la chiara identificazione delle categorie prioritarie stabilite sia dal piano vaccinale sia dall’ordinanza del Commissario straordinario. In particolare, secondo quanto segnalato dalla Federazione Rete Sarda Diabete, le ASSL della Sardegna operano in maniera disomogenea.»

«Infatti, per quanto alcune ASSL abbiano convocato e in alcuni casi vaccinato i cittadini affetti da diabete, altre non hanno fornito alcuna indicazione neppure attraverso i loro centri di diabetologia – aggiungono -. Riteniamo sia necessario mettere a punto la macchina organizzativa al fine di evitare ulteriori disagi, soprattutto, a persone che per le loro patologie hanno evidenti difficoltà sia a recarsi più volte presso i centri vaccinali sia a sostenere lunghe code. Scenario quest’ultimo assai pericoloso in quanto aumenta inevitabilmente i rischi di contagio e il conseguente rischio di mortalità: ben 3 su 10 deceduti per Covid-19 sono diabetici (ISS).»

I consiglieri regionali del Partito democratico, infine, chiedono «una vera, efficace e razionale accelerazione della campagna vaccinale, soprattutto per le categorie ad alto rischio quale quella dei diabetici».