I carabinieri di Carbonia hanno denunciato a piede libero un disoccupato 23enne per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti

La notte scorsa, a Carbonia, i carabinieri dell’aliquota radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato a piede libero per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un disoccupato 23enne del luogo, con precedenti denunce a carico. I militari, impegnati in un normale servizio di controllo del territorio, hanno fermato il giovane in via XVIII dicembre e, conoscendolo, a seguito dell’atteggiamento di questi, più nervoso del solito, lo hanno sottoposto a perquisizione personale, rinvenendo, occultati in una tasca dei pantaloni, 2,74 grammi di eroina e 2,26 grammi di marijuana. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro probatorio penale e verrà inviato al laboratorio dell’Agenzia delle Dogane di Cagliari per gli accertamenti di rito.