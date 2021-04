Migliora la situazione dei contagi da Coronavirus a Carloforte, i positivi sono scesi a 21, 3 gli ospedalizzati, 34 le persone in quarantena

Migliora la situazione dei contagi da Coronavirus a Carloforte. Sono 2 i nuovi positivi rispetto all’ultimo aggiornamento, 15 persone si sono negativizzate, 4 sono guarite clinicamente e gli attualmente positivi sono scesi a 21, 3 dei quali ospedalizzati. 34 le persone in quarantena. I dati sono stati comunicati nella tarda serata dal sindaco Salvatore Puggioni che ha rinnovato l’appello ai cittadini al rispetto delle misure anti Covid. per evitare il ripetersi delle situazioni più gravi, come quella verificatasi nelle ultime settimane con un focolaio che ha coinvolto diverse persone e provocate altrettanti contagi.

E’ stata prorogata di una settimana la chiusura della sezione E della Scuola dell’Infanzia e in via precauzionale è stato rinviato di un’altra settimana il riavvio del servizio mensa. Martedì riaprirà il cimitero. Fino al 2 maggio la fruizione dell’ecocentro comunale sarà limitata ad una persona per famiglia una volta la settimana. Rimarranno ancora chiusi fino al 2 maggio gli uffici comunali, ad eccezione dei servizi essenziali, stato civile, certificati di nascita e di morte, i servizi cimiteriali ed il servizio di polizia municipale.

«Sono piccoli passi per tornare alla normalità nel mese di maggio, ho grande fiducia», ha detto Salvatore Puggioni.