I carabinieri di Carbonia hanno denunciato un disoccupato 43enne di Perdaxius per il possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere

La notte scorsa i carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Carbonia, hanno denunciato a piede libero un disoccupato 43enne di Perdaxius, indiziato del reato di possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Intorno alle 2.40, in via Curiel, l’uomo è stato fermato a bordo della sua Fiat 500, mentre viaggiava unitamente ad un amico 23enne, residente a Carbonia, anch’egli disoccupato. Sottoposti a perquisizione personale e veicolare a causa dell’atteggiamento sospetto immediatamente assunto, e per la loro storia pregressa, il primo è stato trovato in possesso di un coltello di genere proibito, mentre ad entrambi è stato rispettivamente rinvenuto: una sigaretta artigianale contenente verosimilmente marijuana; 1,6 grammi di sostanza stupefacente verosimilmente di tipo marijuana. I due saranno segnalati alla Prefettura di Cagliari in quanto assuntori di sostanza stupefacente e quanto rinvenuto sarà sottoposto a sequestro.