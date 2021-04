Mercoledì 7 aprile Abbanoa eseguirà un intervento di manutenzione straordinaria della condotta adduttrice “Dorsale Sulcis”

Mercoledì 7 aprile le squadre di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione straordinaria della condotta adduttrice “Dorsale Sulcis”. I lavori riguarderanno un tratto di acquedotto del diametro di 700 millimetri in località Pesus nel Comune di Perdaxius. Per ottimizzare i tempi e limitare i disservizi ad una sola giornata, in contemporanea sarà eseguito anche un intervento di manutenzione in località Sa Piramide nel comune di Portoscuso.

Per consentire l’esecuzione dei lavori sarà, infatti, necessario interrompere l’esercizio dell’acquedotto. I tecnici del Gestore hanno approntato un piano di manovre di rete e utilizzo delle scorte dei serbatoi d’accumulo urbano che consentirà di contenere quanto più possibile le interruzioni.