Martedì 13 e giovedì 15 gennaio i tecnici di Abbanoa eseguiranno la manutenzione della cabina elettrica del potabilizzatore di Bau Pressiu

Nelle giornate di martedì 13 e giovedì 15 gennaio 2026 tecnici di Abbanoa eseguiranno un intervento di manutenzione della cabina elettrica di trasformazione media tensione – bassa tensione a servizio dell’impianto di potabilizzazione in località Bau Pressiu, nel territorio del comune di Nuxis.

I lavori si terranno in entrambe le giornate nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 16.00. L’erogazione all’utenza dei Comuni serviti dal potabilizzatore sarà garantita dalle scorte presenti nei serbatoi fino al loro esaurimento. Successivamente potrebbero verificarsi cali di pressione e temporanee interruzioni soprattutto nelle zone più alte degli abitati.

Durante l’esecuzione delle operazioni sarà invece interamente sospesa l’erogazione idrica alle utenze situate nelle località di Is Porcus, Is Pillonis, Is Senis, Is Gannaus, Is Gadonis, Is Atzoris e San Simplicio nel territorio del comune di Perdaxius, Is Mattas, Is Grazias, Magai e via Sulcis nel territorio del comune di Villaperuccio, Rio Murtas nel territorio del comune di Narcao, Is Domus, Is Serras ed altre frazioni minori nel territorio del comune di Sant’Anna Arresi e al serbatoio di accumulo del Consorzio Industriale Sulcis Iglesiente nel territorio del comune di Portoscuso.

Il servizio riprenderà a pieno regime a conclusione dei lavori.

Sarà cura dei tecnici del Gestore contenere quanto più possibile l’orario di interruzione e anticipare il riavvio dell’erogazione qualora l’intervento dovesse essere concluso in anticipo. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.