12 January, 2026
Ambiente

Stamane la provincia del Sulcis Iglesiente ha effettuato il sopralluogo presso il cantiere attivato per lavori di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali

0
252Views

Stamane la provincia del Sulcis Iglesiente ha effettuato il sopralluogo presso il cantiere attivato per lavori di manutenzione straordinaria degli alvei fluviali al confine tra Villamassargia e Musei, in località Riu San Giovanni.
L’appalto di euro 423.597,00 prevede la manutenzione delle zone ricadenti nei comuni di Siliqua,
Villamassargia, Musei, Domusnovas, Carbonia e San Giovanni Suergiu.
L’assenza di manutenzione in passato ha generato la crescita selvaggia di specie arboree impedendo così il corretto deflusso dell’acqua, creando eventuali situazioni di pericolo in caso di piogge copiose.
Grazie a questi interventi verrà messa in sicurezza una vasta porzione di territorio provinciale e a questo primo lotto di oltre quattrocentoventi mila euro si aggiungeranno ulteriori euro 475.263,69. Risorse disponibili destinate alla società SI Servizi (società In House della Provincia del Sulcis Iglesiente) che verranno programmate nell’arco delle prossime quattro settimane al fine di appaltare i lavori di pulizia degli alvei fluviali nei restanti comuni della Provincia del Sulcis Iglesiente.

«Era doveroso iniziare i lavori di manutenzione straordinaria degli alvei fluvialispiega Mauro Usai per troppo tempo, visto il lungo commissariamento, sono stati trascurati. La provincia ha ottenuto i finanziamenti indispensabili per poter iniziare questa opera importante di manutenzione per garantire la sicurezza dei lavoratori del comparto agricolo e di coloro i quali circolano quotidianamente sulle strade provinciali. La messa in sicurezza del territorio provinciale dal punto di vista ambientare è una delle direttrici imprescindibili del mandato politico che ci è stato affidato qualche mese fa.»

