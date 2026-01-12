Gli agenti della Polizia di Stato, a Carbonia, hanno arrestato un 41enne trovato in possesso di un’arma clandestina in casa

La Polizia di Stato, ha arrestato un uomo 41enne, per l’ipotesi di reato di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e denunciato in stato di libertà per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì 9 gennaio gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno proceduto, unitamente agli agenti dell’ufficio anticrimine del Commissariato di Carbonia, alla perquisizione domiciliare di un uomo in quanto, da informazioni su pregresse attività d’indagine, ritenevano che lo stesso fosse dedito alla illecita attività di spaccio di sostanze stupefacenti all’interno della sua abitazione nella frazione di Bacu Abis.

Il controllo ha avuto esito positivo, in quanto all’interno dell’abitazione hanno rinvenuto 2 involucri contenenti 0,67 grammi di cocaina e 3,45 grammi di marjuana, la somma di 200 € in contanti e 2 bilancini di precisione. Inoltre, è stata trovata, sempre nella sua abitazione, un’arma artigianale costituita da un tubo di fucile monocanna calibro 36, con un otturatore scorrevole.

L’uomo pertanto veniva tratto in arresto per il reato di fabbricazione e detenzione di arma clandestina e condotto in custodia presso la Casa Circondariale “E. Scalas” di Uta, su disposizione del PM di turno, a disposizione dell’Autorità giudiziaria.