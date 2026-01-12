12 January, 2026
Martedì 13 gennaio sarà inaugurata la Posada di Portixeddu (Fluminimaggiore), lungo le tappe 4 e 5 del Cammino Minerario di Santa Barbara
Escursionismo

Martedì 13 gennaio sarà inaugurata la Posada di Portixeddu (Fluminimaggiore), lungo le tappe 4 e 5 del Cammino Minerario di Santa Barbara

Domani, martedì 13 gennaio, alle 10.00, sarà inaugurata la Posada di Portixeddu, nel comune di Fluminimaggiore, lungo le tappe 4 e 5 del Cammino Minerario di Santa Barbara.

La nuova struttura di accoglienza nell’ex albergo del Golfo del Leone, con 24 posti letto dedicati ai camminatori, torna a vivere e ad aprirsi ai viaggiatori lenti, a chi sceglie di attraversare i territori passo dopo passo, andando così a rafforzare la rete di ospitalità del Cammino Minerario di Santa Barbara con una risposta concreta alla crescente presenza di camminatori lungo la costa dell’Iglesiente-Arburese, in un tratto particolarmente significativo del percorso.

L’apertura della Posada rappresenta, infatti, molto più di un nuovo servizio ricettivo: è un tassello fondamentale nella costruzione di un modello di turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato, capace di rispondere alle esigenze del territorio, generare economia diffusa e rafforzare il legame tra comunità, paesaggio e identità.

All’inaugurazione saranno presenti: Mauro Usai, presidente della Fondazione Cammino Minerario di Santa Barbara, e Paolo Sanna, sindaco del comune di Fluminimaggiore.

posizione https://maps.app.goo.gl/TJU6njd1hsyVFLi78

Eccellenza: l'Iglesi
Martedì 13 e gioved

giampaolo.cirronis@gmail.com

