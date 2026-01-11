Eccellenza: l’Iglesias ospita l’imbattuta Ossese, il Carbonia gioca con il Taloro a Gavoi
Nella seconda giornata del girone di ritorno del campionato di Eccellenza, l’Iglesias ospita l’imbattuta Ossese, il Carbonia gioca con il Taloro a Gavoi. La squadra rossoblù vuole riscattare la sconfitta di Calangianus per riprendere la corsa al vertice e Giampaolo Murru ripropone Lorenzo Mechetti, tornato dopo una breve parentesi al Sant’Elena. Questi i 20 convocati: Daga, Slavica, Fidanza, Crivellaro, Arzu, Mechetti, Leroux-Batte, Di Stefano, Mancini, Piras Edoardo, Frau, Abbruzzi, Piras Alberto, Alvarenga, Capellino, Erbini, Salvi Costa, Cancilieri, Corrias, Manca. Dirige Marco Ghiurca di Torino, assistenti di linea Giacomo Sanna e Stefano Siddi di Cagliari.
Il Carbonia gioca sul campo del Taloro, a Gavoi. Graziano Mannu deve fare a meno di Fabio Mastino, squalificato, ma recupera Fabricio Ponzo, che ha scontato una giornata di squalifica. Questi i venti convocati: Floris, Saiu, Carrus, S erra, Pavone, Boi, Mastino Andrea, Ponzo, Porcheddu, Massoni, Melis, Carboni, Hundt, Tatti, Ollargiu, Barrenechea, Gurzeni, Zazas, Ferralasco, Scano. Dirige Gabriele Dascola di Cagliari, assistenti di linea Augusto Giovanni Scanu di Sassari e Pier Giuseppe Bellai di Ozieri.
Sugli altri campi, la capolista Nuorese gioca al “Nino Manconi” di Tempio, contro una squadra ambiziosa, reduce da due sconfitte consecutive. L’Ilvamaddalena ospita il Lanusei, l’Atletico Uri il Villasimius. Completano il programma della giornata le partite Ferrini – Calangianus, Sant’Elena – Buddusò e Tortolì – Santa Teresa.
NO COMMENTS