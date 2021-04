I carabinieri di Giba hanno denunciato a piede libero una casalinga 37enne per omissione di soccorso stradale

Una casalinga 37enne di Giba è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della locale stazione, per omissione di soccorso stradale. I militari hanno appurato che la stessa, due giorni fa, intorno a mezzogiorno, mentre percorreva la strada statale 195 di Giba, a bordo del proprio autoveicolo Fiat Punto in direzione di Masainas, aveva urtato con lo specchietto retrovisore destro una bicicletta condotta, nel medesimo senso di marcia, da un 73enne, pensionato di Masainas. Dopo aver cagionato il sinistro con la propria maldestra traiettoria, la donna si era allontanata dal luogo dell’incidente senza prestare soccorso all’anziano che, a seguito dell’urto, era caduto rovinosamente a terra, venendo poi soccorso da un passante e trasportato quindi dal 118 presso l’ospedale “Sirai” di Carbonia, dove è stato riscontrato come nella caduta egli si fosse rotto la gamba sinistra. All’identificazione della giovane donna si è giunti attraverso una serie di verifiche sulle telecamere di sorveglianza che coprono il percorso da lei seguito, che hanno consentito di verificare tempi e itinerari di percorrenza dell’auto che aveva causato la caduta dell’anziano.