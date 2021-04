Nel corso della seduta del 16 aprile, il Consiglio comunale di Iglesias ha approvato il riordino urbanistico del comparto denominato Fragata Nord, autorizzando così la realizzazione degli impianti di illuminazione pubblica.

Sono stati computati i costi ai lottizzatori, che, nonostante la realizzazione di numerose abitazioni, non avevano provveduto alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria.

«Il riordino urbanistico di Fragata Nord – spiega il sindaco, Mauro Usai -, è una delle tante situazioni ereditate da anni e che la nostra Amministrazione ha deciso di affrontare di petto. E’ paradossale che esistano ancora zone densamente popolate e prive delle necessarie opere di urbanizzazione, e per questo motivo abbiamo deciso di affrontare la questione.»

«E’ stato uno degli obiettivi di quest’Amministrazione fin da subito, sono soddisfatta per l’importante risultato ottenuto – aggiunge l’assessore dell’Urbanistica Giorgiana Cherchi – e per il grande lavoro svolto dagli Uffici, che permetterà di risolvere una questione annosa come quella dell’illuminazione pubblica nelle vie Sigismondo Melis, nel proseguimento della via Einaudi e nelle altre strade del comparto di Fragata Nord, rispondendo in maniera concreta a quanto aspettato dagli abitanti per tanti anni.»