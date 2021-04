Guardia di Finanza: 1.030 posti di allievi marescialli

Il Comando Generale della Guardia di Finanza ha indetto un concorso pubblico per l’ammissione di 1.030 allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza, per l’anno 2021/2022, che saranno così suddivisi: 983 sono destinati al contingente ordinario e 47 sono destinati al contingente di mare. I requisiti richiesti ai candidati sono i seguenti: diploma; godimento dei diritti civili e politici; non essere imputati o condannati per delitti non colposi; non essere sottoposti a un procedimento disciplinare; non essere sospesi dal servizio o dall’impiego; non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego presso una pubblica amministrazione, etc. Lo svolgimento del concorso comprende: una prova scritta di preselezione, che consisterà in un questionario a risposta multipla di cultura generale formato da 100 domande: 35 vertenti su materie logico-matematiche, 25 per accertare la conoscenza di materie linguistiche, orto-grammaticali e sintattica della lingua italiana, 30 vertenti su argomenti di storia, educazione civica e geografia e 10 per accertare la conoscenza della lingua inglese e dell’informatica. Una prova di efficienza fisica; l’accertamento dell’idoneità psico-fisica; l’accertamento dell’idoneità attitudinale; una prova orale, che consisterà in diversi esami sulle seguenti materie: storia, educazione civica, geografia e matematica e infine la valutazione dei titoli.

Nella domanda i candidati devono dichiarare nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita; il possesso della cittadinanza italiana; di essere iscritti nelle liste elettorali del comune di residenza; godere dei diritti civili e politici; il titolo di studio posseduto, etc. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata entro il 20 maggio 2021.

L’articolo completo è consultabile nel sato: http://suntini.it/diariolavoro_finanza_4_21.html .