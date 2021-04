L’hub vaccinale di Iglesias si trasferirà stabilmente nella nuova sede della palestra di via Toti in via di allestimento.

«Chi avrebbe mai detto che la palestra di via Toti, ristrutturata durante il nostro primo anno di mandato, sarebbe servita dopo 3 anni per l’allestimento di hub vaccinale – ha scritto su Facebook il sindaco, Mauro Usai -. Soccorso Iglesias, Iglesias Servizi e gli operatori della Zona Industriale, da questa mattina, sono al lavoro per montare una tensostruttura di 500 mq a servizio della palestra dove verrà allestito l’hub vaccinale di Iglesias. L’obiettivo è di avere spazi idonei per l’inoculazione di 1.000 vaccini al giorno.»