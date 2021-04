Proseguono gli interventi di ingegnerizzazione della rete idrica di Iglesias con l’installazione di nuove apparecchiature e la realizzazione di nuove condotte.

La rete idrica cittadina, lunga 80 km, sarà divisa in sette distretti idraulici. Ognuno avrà una propria regolazione in base alle reali esigenze di portate e pressioni. Non solo: la distrettualizzazione delle reti consente, in casi di guasti, consente di isolare la sola zona interessata senza creare disservizi nel resto del centro abitato. Tutto questo grazie all’installazione di particolari apparecchiature la cui installazione è in corso.

Mercoledì 28 aprile 2021 i tecnici di Abbanoa saranno a lavoro per installare una saracinesca motorizzata e un misuratore di portata sulla rete idrica in via G. A. Pintus. Durante l’esecuzione dei lavori si renderà necessaria l’interruzione dell’erogazione idrica, dalle ore 8:30 alle ore 18:30, nelle vie interessate, complessivamente 44: Catalani, Ponchielli, Canepa, Vivaldi, Arborea, Boito, Belgio, Buon Cammino, Campidano, Monteverdi, Cimarosa, Scarlatti, Marras, Porrino, Mameli, Calvino, Cilea, Francia, Donizetti, Puccini, Rossini, Pintus, Pergolesi, Viotti, Da Palestrina, Pietri, Deledda, Silesu, Tangheroni, Montessori, Monteponi, Paganini, Cattaneo, Leoncavallo, Sant’Antioco, Mercadante, Svezia, Tenente Macciò, Trexenta, Ungheria, Villamarini, Bellini, Zardin e Sassu.