Entrano in funzione domani, 27 aprile, a Villamassargia, le nuove condotte idriche in via Centrale e vico San Pietro

Entrano in funzione le nuove condotte realizzate a Villamassargia. Domani, martedì 27 aprile 2021, le squadre di Abbanoa eseguiranno i collegamenti delle tubature appena posizionate in via Centrale e in vico San Pietro. L’intervento sarà effettuato tra le 8.00 e le 16.30: durante questa fascia oraria si verificheranno temporanee interruzioni e cali di pressione nella zona interessata.

L’investimento complessivo, che riguarda la realizzazione di duecento di condotte, è di circa 45mila euro: fondi del bilancio di Abbanoa destinato il programma trimestrale delle manutenzioni straordinarie. Lo studio dell’intervento è stato effettuato dai tecnici del “Distretto 2”, competente per il territorio, che hanno individuato le problematiche all’origine di frequenti disservizi all’utenza e programmato gli interventi mirati a migliorare l’approvvigionamento con la sostituzione integrale delle reti e degli allacci che alimentano le singole utenze. I lavori sono stati programmati d’intesa con l’amministrazione comunale che ha un proprio progetto di rifacimento delle pavimentazioni stradali nelle vie interessate.

Le vecchie tubature erano state realizzate in materiali ormai inadeguati: erano numerose le rotture e le segnalazioni di ostruzioni che limitavano il servizio alle utenze. Le nuove reti sono state realizzate in ghisa sferoidale, materiale che garantisce la migliore tenuta.