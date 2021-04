Covid-19: il sindaco di Carbonia ha ordinato anche la sospensione temporanea del servizio Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno” di via Manzoni

Oltre alla chiusura precazionale della Scuola Primaria di via Mazzini e del servizio mensa, il sindaco di Carbonia, Paola Massidda, questo pomeriggio ha ordinato anche la sospensione temporanea del servizio Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno” di Via Manzoni.

«Il Sindaco – si legge nell’ordinanza – prendendo atto delle notizie apprese per vie dirette che segnalano la presenza di positivi che frequentano l’Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno” di via Manzoni; ritenuto necessario adottare ogni misura idonea volta a contenere la diffusione del contagio ed a garantire la maggiore sicurezza possibile ai minori e agli adulti così come richiesto da ATS ordina: la sospensione temporanea del servizio Asilo Nido Comunale “I Colori dell’Arcobaleno” di Via Manzoni, limitatamente allo svolgimento delle attività didattiche, da lunedì 26/04/2021 e, comunque, fino a nuove disposizioni, fatto salvo l’accesso per l’espletamento di attività diverse.»