Un 44enne di Pula domiciliato a Carloforte è stato denunciato a piede libero dai carabinieri per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia

I carabinieri di Carloforte hanno denunciato a piede libero per lesioni personali e maltrattamenti in famiglia un 44enne residente a Pula, di fatto domiciliato nell’isola di San Pietro. Dopo l’ennesimo litigio con la propria ex convivente, una 28enne di Carloforte, avvenuto questa volta in casa di lei, l’uomo ieri aveva aggredito la donna con un coltello da cucina, ferendola al seno. La donna aveva lottato e, nell’intento di svincolarsi dalla presa dell’uomo, era riuscita anche a sottrargli il coltello dalla parte del manico, disarmandolo, difendendosi quindi, con una coltellata al fianco destro, dall’aggressione di lui che proseguiva. A causa del ferimento che interessava fegato e polmone, l’aggressore è stato trasportato con elisoccorso presso l’ospedale “Brotzu” di Cagliari, dove è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L’uomo non è in pericolo di vita. Era stata la donna stessa a chiamare i carabinieri. Per lei si è trattato semplicemente di legittima difesa, per cui non andrà incontro a guai processuali, almeno per quello che è stato riscontrato in questa prima fase di verifiche.