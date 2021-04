Il sindaco di Nuxis, Piero Andrea Deias, ha firmato l’ordinanza di chiusura della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria. La decisione è maturata dopo la segnalazione di un caso di positività al tampone antigenico nella Scuola primaria – plesso di Nuxis, sita in via G.M. Angioy. Considerato che i locali mensa della scuola primaria vengono utilizzati anche dai bambini della scuola dell’infanzia, sentito il dirigente scolastico e ritenuto, in attesa delle specifiche comunicazioni dell’ATS, di dover adottare, a scopo precauzionale, ogni necessaria misura a tutela della salute pubblica, Piero Andrea Deias ha ordinato la chiusura dei locali della scuola dell’Infanzia e della scuola Primaria di Nuxis temporaneamente e in via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, dal 12 aprile 2021 al 17 aprile 2021 compreso, in attesa di eventuali comunicazioni ufficiali dell’ATS. Il sindaco, infine, ha dato mandato, al dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Santadi, dottor Paolo Meloni, affinché venga data attuazione all’ordinanza.