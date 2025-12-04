Venerdì 5 dicembre 2025, alle ore 16.00, verrà inaugurata la nuova Aula Consiliare del Comune di Narcao, in vico I Monte Granatico, ex vico I Nazionale.

L’iter amministrativo per la sua realizzazione è iniziato nel 2010, con un finanziamento statale di 200.00 euro. Successivamente, la precedente amministrazione, ha contratto un mutuo di 350.000 euro e la disponibilità finanziaria per l’avvio dei lavori è stata ulteriormente aumentata nel 2021 con un finanziamento di 50.000 euro (fondi PNRR) e lo stanziamento di 50.000 euro del bilancio comunale. Ulteriori risorse, inoltre, prima 80.000 euro poi altri 15.000 euro, si sono rese necessarie nell’anno in corso per l’allestimento degli arredi.

Sono stati invitati all’inaugurazione il parroco della chiesa San Nicolò di Bari don Antonio Cherchi, i carabinieri della locale stazione, il dirigente dell’Istituto Comprensivo Narcao Santadi Paolo Meloni, gli alunni delle scuole di Narcao, e tutta la popolazione di Narcao.