3 December, 2025
HomeSportAlle 15.00 il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: Iglesias-Villasimius (and. 1 a 1) e Tempio-Atletico Uri (and. 0 a 1)
Sport

Alle 15.00 il ritorno delle semifinali di Coppa Italia: Iglesias-Villasimius (and. 1 a 1) e Tempio-Atletico Uri (and. 0 a 1)

161Views

Alle 15.00 si giocano le partite di ritorno delle semifinali della Coppa Italia di Eccellenza regionale. Allo stadio Monteponi di Iglesias si affrontano Iglesias e Villasimius che partono dall’1 a 1 maturato tre settimane fa a Villasimius con i goal di Edoardo Piras e Yanick Beugré. Chi vince va in finale, in caso di parità al termine dei 90′ regolamentari, la qualificazione verrebbe decisa direttamente ai calci di rigore. Dirige Rosanna Barabino di Sassari, assistenti di linea Alessandro Cola di Ozieri e Nicolò Pili di Cagliari.

Al “Nino Manconi” di Tempio Pausania, Tempio e Atletico Uri, prima e seconda in campionato, partono dall’1 a 0 per l’Atletico Uri, goal di Nicolas Ricci. Il Tempio per andare in finale deve vincere con due goal di scarto, in caso di vittoria con un goal di scarto si andrebbe ai calci di rigore, con qualsiasi altro risultato ad accedere all’ultimo atto della Coppa Italia sarebbe l’Atletico Uri. Dirige Vincenzo Melis di Ozieri, assistenti di linea Andrea Orrù e Mattia Cordeddu di Sassari.

 

La vertenza Eurallum

