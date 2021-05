Carbonia in campo alle 15.00 a Formia, Marco Mariotti ha convocato 25 calciatori, con alcuni giovanissimi

Sono ben 25 i calciatori convocati dal tecnico del Carbonia Marco Mariotti per la partita in programma questo pomeriggio al campo Comunale Washington Parisi di Formia, con l’Insieme Formia, valido per l’11ª giornata dl ritorno del girone G del campionato di serie D (dirige Cristian Robilotta di Sala Consilina, assistenti di linea Giuseppe Rizzi di Barletta e Dario Maione di Nola, fischio d’inizio alle ore 15.00).

La partita del girone di andata, inizialmente in programma il 2 dicembre 2020 e rinviata a causa di casi di positività al Covid-19 accertati tra i calciatori della squadra laziale, venne recuperata il 17 febbraio al campo Is Collus di Santa e terminò 2 a 2, con un finale carico di emozioni, con il goal del vantaggio laziale per 2 a 1 all’88’ e pareggio definitivo del Carbonia con un calcio di rigore di Roberto Cappai al 97′.

Il Carbonia arriva all’impegno odierno forte della tranquillità raggiunta 11 giorni fa con la vittoria sul Team Nuova Florida che l’ha portata al sesto posto, a quota 40 punti, virtualmente salva. L’Insieme Formia è nona con 37 punti.

I 25 convocati del Carbonia.

Portieri: Bigotti e Manis.

Difensori: Fredrich, Cestaro, Salvaterra, Berman, Soumare, Piras, Mura, Costa.

Centrocampisti: Russu, Piredda, Tetteh, Stivaletta, Ghisu, Basciu, Isaia, Odianose, Moro, Fidanza.

Attaccanti: Cappai, Pischedda, Cannas, Gjuci, Muscas.

Assenti: Carboni, Bagaglini, Mastino, Serra, Agostinelli e Palombi.