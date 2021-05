Fanno discutere, a Nebida, i lavori in corso nella via Santa Margherita

«La nostra richiesta ha incontrato tante resistenze di chi remava contro – spiega Marino Vargiu, uno dei sottoscrittori della petizione -. Dopo aver inoltrato tutto ai vari enti e istituzioni, è arrivata la conferma dalla soprintendenza che di storico, in particolare il manufatto denominato ex Garage o ex Magazzino, non aveva nulla, con il parere favorevole alla demolizione. Il sindaco di Iglesias ha comunicato alla società IGEA proprietaria dell’immobile, l’ordinanza di demolizione, intervento che è stato portato a termine.»

«I cittadini di Nebida – aggiunge Marino Vargiu – presentando la petizione popolare, chiedevano la strada più larga con dei nuovi parcheggi per le auto ed arredo urbano, interventi realizzabili demolendo anche l’altro manufatto denominato ex Cinema, con più spazio recuperato vicino alla piazzetta della via Santa Margherita ma l’ex Cinema ancora non e stato demolito. Ora dopo la demolizione, smaltiti i detriti, il basamento dell’immobile non è stato sbancato come chiedevano i promotori della petizione popolare per ottenere più posteggi ed una carreggiata più larga, ma quello spazio è stato perimetrato, per realizzare una terrazza o un palchetto.»

«Non sarebbe stato meglio – conclude Marino Vargiu – appoggiare le iniziative di chi voleva uno spazio più grande per consentire una migliore circolazione, anche per il transito delle ambulanze in caso di necessità, ed un incremento del numero dei parcheggi?»