Incendio per un’esplosione provocata da una probabile fuga di gas a Vallermosa, sul posto operano dalle 19.30 i vigili del fuoco di Iglesias

I vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias sono impegnati dalle 19.30, in vico della Montagna, a Vallermosa, per un incendio a seguito di un’esplosione provocata da una probabile fuga di gas da una bombola di GPL, in un ripostiglio esterno ad un’abitazione.

La squadra di pronto intervento “5A” sta operando con due automezzi e sette operatori per spegnere le fiamme che hanno coinvolto anche una copertura esterna.

Tra le fiamme sono state localizzate, raffreddate e messe in sicurezza, altre bombole di GPL

Fortunatamente non ci sono feriti, né gli inquilini e nessun’altra persona risulta coinvolta.

Al termine delle operazioni di spegnimento, di bonifica e di messa in sicurezza, i vigili del fuoco daranno il via agli accertamenti ed ai rilievi, per stabilire le cause di quanto accaduto.