Le due guide escursionistiche Francesca Mocco e Loredana Lai, proseguono il loro viaggio lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara

Le due guide escursionistiche Francesca Mocco e Loredana Lai, dopo aver depositato il marchio di Janas escursioni, proseguono il loro viaggio a passo lento lungo il Cammino Minerario di Santa Barbara anche per scoprire e valorizzare con l’ausilio dei Social i prodotti dell’enogastronomia e dell’artigianato locale.

Il loro arricchimento professionale sarà una garanzia per i pellegrini che accompagneranno e per gli operatori locali che trarranno vantaggio dall’attività promozionale che stanno compiendo con intelligenza ed efficacia in collaborazione con i produttori locali, come avvenuto nei giorni scorsi lungo gli antichi cammini minerari dell’Arburese Guspinese.