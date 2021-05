Santadi ha ospitato Francesca e Loredana, impegnate nel Cammino Minerario di Santa Barbara

Anche l’arrivo a Santadi di Francesca e Loredana, le due guide della “Janas escursioni”, è stata l’occasione per valorizzare i prodotti dell’enogastronomia locale.

L’esposizione e la degustazione dei prodotti della “Piccola Cantina”, della “Latteria Sociale Santadi”, del “Panificio Pilloni” e dell’Osteria Vineria Cibus, è avvenuta nel centro storico di Santadi nella suggestiva cornice dell’antica corte del “Museo diffuso insediamento sparso” di Paolo Pasci con il coordinamento dell’Amministrazione comunale.

L’iniziativa è stata effettuata in videoconferenza con i ragazzi di una classe degli Il.RR. Salotto e Fiori di Rivoli in provincia di Torino che recentemente hanno realizzato con i loro docenti uno specifico progetto per valorizzare i prodotti enograstonomici del Cammino Minerario di Santa Barbara.