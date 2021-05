Un agricoltore 60enne residente a Sant’Antioco è stato denunciato dai carabinieri di Assemini per furto aggravato commesso al Bricoman di Elmas

Ieri ad Assemini i carabinieri della locale Stazione, al termine di alcuni accertamenti, hanno denunciato a piede libero per furto aggravato un agricoltore 60enne incensurato, residente a Sant’Antioco che voleva compiere una ristrutturazione edilizia a prezzi di saldo. Nella tarda mattinata di ieri, ad Elmas, in Via San Giorgio, dopo aver fatto ingresso nell’esercizio commerciale denominato “Bricoman”, l’uomo si era impossessato di materiale edile ed aveva oltrepassato la barriera delle casse, dopo aver pagato solo una parte della merce. Successivamente, è stato bloccato da personale addetto alla sicurezza mentre cercava di occultare quanto asportato all’interno del proprio autocarro Fiat Ducato nel parcheggio dell’esercizio commerciale. I militari, intervenuti su richiesta del responsabile del punto vendita, dopo aver visionato le immagini del sistema di videosorveglianza, hanno accertato che questi, nella stessa mattinata, aveva asportato ulteriore materiale edile durante un precedente ingresso e sempre col medesimo escamotage di nascondere una parte degli acquisti nel proprio capiente giubbotto. La refurtiva, del valore complessivo di euro 759,04, è stata restituita agli amministratori del punto vendita.