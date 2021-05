Una 40enne disoccupata di Calasetta è stata denunciata a piede libero dai carabinieri di Sant’Antioco, per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti

Una 40enne disoccupata di Calasetta è stata denunciata a piede libero dai carabinieri della stazione di Sant’Antioco, impegnati in un servizio perlustrativo, per guida sotto l’effetto di alcol e sostanze stupefacenti. La donna, mentre viaggiava in località “Sa Scrocca”, alla guida di una Fiat Panda, di proprietà del padre 72enne, aveva perso il controllo del veicolo, finendo la sua corsa contro un guard rail, senza coinvolgere altri veicoli. Durante l’intervento, i militari l’hanno invitata a sottoporsi ad accertamenti alcolemici e tossicologici presso l’ospedale civile “Sirai” di Carbonia, all’esito dei quali, la ragazza è risultata essere positiva all’uso sia di cannabinoidi sia di alcolici. La patente di guida le è stata ritirata e trasmessa alla Prefettura di Cagliari per i successivi adempimenti.