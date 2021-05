Volontariato, Con il Sud fino a  3 milioni e mezzo di euro per le organizzazioni

La Fondazione CON IL SUD promuove una modalità nuova per sostenere direttamente le ordinarie attività del volontariato al Sud, centrali nel supporto alle comunità locali soprattutto in questo periodo di emergenza sanitaria.Il bando mette a disposizione un cospicuo budget di 3,5 milioni di euro per le organizzazioni di volontariato e si rivolge ai territori meridionali che nel tempo hanno ricevuto meno risorse dalla Fondazione. Sottolineare il suo ruolo sociale e supportarne l’operatività è l’obiettivo della sesta edizione del Bando Volontariato, promosso dalla Fondazione CON IL SUD che, questa volta, propone una sperimentazione inedita. Il sostegno andrà infatti direttamente alle organizzazioni per lo svolgimento di attività ordinarie, nelle province meridionali che hanno ricevuto meno risorse nel periodo 2007-2020: Cosenza e Vibo Valentia in Calabria, Barletta-Andria-Trani in Puglia, Sassari in Sardegna, Ragusa e Trapani in Sicilia.

Il sostegno non sarà legato alla presentazione di un progetto specifico o di un programma di lavoro ma si baserà sul riconoscimento dell’esperienza, capacità gestionale, radicamento e impatto territoriale del potenziale soggetto beneficiario, con l’obiettivo di rafforzarne l’impegno e l’attività rivolta alle comunità locali.

Il bando scade il 28 maggio 2021 e le richieste di sostegno dovranno essere presentate online, attraverso una piattaforma telematica ad hoc.

