Emiliano Murtas ha trionfato nella 5ª Coppa Città di Pabillonis al 22° Giro delle Miniere

Il Giro delle Miniere è sempre più nel segno degli atleti sardi. Questa mattina, a Pabillonis, sono stati, infatti, tre i rappresentanti dell’isola ad aver fatto la voce grossa nella 5ª Coppa Città di Pabillonis, seconda tappa del 22é Giro delle Miniere.

Lungo i 77 km complessivi, sviluppati lungo un circuito completamente pianeggiante, con lunghi rettilinei, di 19 km (da ripetere 4 volte), la pattuglia isolana ha da subito preso la testa del gruppo.

Dopo un solo giro Eros Piras ha provato a spingere sui pedali e a tentare la fuga, seguito a ruota da Matteo Cecconi, Giuseppe Satta ed Alessandro Guidotti. Altri 19 km è il gruppo si è fatto però nuovamente compatto, con l’inserimento, nella fuga successiva, anche di Emiliano Murtas, assente nel braccio di ferro iniziale tra i contendenti al titolo.

Diversi tentativi di fuga hanno dato vita a un finale incandescente. A 30 km dall’arrivo un attimo di rallentamento per tutti e diverse collaborazioni. Tutto per preparare al meglio la volata finale, che dopo una media di 50 km/h, ha permesso al portacolori della Donori Bike di conquistare a braccia alzate la vittoria di tappa. Dietro di lui un orgoglioso Giuseppe Satta (L’Oleandro Budoni). Sul terzo gradino del podio Eros Piras (Technobike), che con questo terzo posto diviene dunque il nuovo leader del Giro davanti a Matteo Mascia (SC Monteponi) ed Alessandro Guidotti (Team Bike Ballero).

«Oggi abbiamo vinto in tre – le parole del vincitore Emiliano Murtas – i risultati di questa gara dimostrano che noi sardi non siamo proprio da buttare.»

Tra le donne successo di Valentina Zuco (Team De Rosa Santini W2) e Simonetta Cerquetti (SC Monteponi W3).

Ordine d’arrivo 2ª tappa (Pabillonis-Pabillonis)

1 – Emiliano Murtas (ASD Donori Bike) 1h 45’ e 19’’

2 – Giuseppe Satta (L’Oleandro Budoni) 1h 45’ e 21’’

3 – Eros Piras (Technobike) 1h 45’ 22’’

4 – Marco Silvestri (ASD Cicli Falaschi) 1h45’54’’266

5 – Antonio Castello (ASD Cicli Falasca) 1h45’54’’267

6 – Michel Heydens (Cavigal Nice) 1h45’54’’738

7 – Frederic Jacob (Entente Cyclisme) 1h45’54’’739

8 – Giorgio Balzano (Techno Bike) 1h45’54’’940

9 – Andrea Tafi (Team Crainox) 1h45’54″941

10 – Ahmed Kasraouin (SC Monteponi) 1h45’54’’941

Terza tappa. Domani 1 giugno spazio alla 5ª Coppa Città di Vallermosa – Memorial Giancarlo Rinaldi. Un’ltra Medio Fondo di 75 km con partenza e arrivo a Vallermosa. Anche in questo caso tracciato prevalentemente pianeggiante con un leggero strappo di 300 metri a 2km

dall’arrivo.