I carabinieri della stazione di Sant’Antioco hanno arrestato un giovane classe 1996 per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti

I carabinieri della stazione di Sant’Antioco, a margine delle attività condotte nell’indagine Isola Rossa, ieri hanno proceduto alla perquisizione domiciliare dell’abitazione di P. F.A. classe 1996, di Sant’Antioco, disoccupato (completamente estraneo a quell’indagine) ed hanno rinvenuto: circa 247grammi di hashish; circa 5 grammi di resina di hashish; 389 grammi di marijuana; un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento; 4.155,00 euro in contanti suddivisi in banconote di diverso taglio.

Al termine delle formalità di rito, la sostanza stupefacente rinvenuta ed il materiale vario per il confezionamento, sono stati sottoposti a sequestro, mentre il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e posto agli arresti domiciliari a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.