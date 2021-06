I Progressisti sostengono l’appello di Casa Emmaus per i vaccini agli ospiti e agli operatori nelle comunità-alloggio per minori della Sardegna

Lo scrivono, in una nota, i consiglieri regionali del gruppo Progressisti.

«Come sottolineato dalla responsabile della comunità Emmaus nel documento che alleghiamo, eventuali casi tra gli ospiti o tra gli operatori che le frequentano sono di difficile gestione, incompatibile con le attività che ogni giorno si svolgono all’interno o all’esterno delle strutture – aggiungono i Progressisti -. In questo senso è emblematico il caso della comunità per minori di Aritzo, in cui la mancata vaccinazione degli operatori e degli ospiti, con il lockdown in corso in paese, sta rendendo impossibile la vita quotidiana nella struttura.»

«Come Progressisti presenteremo in queste ore un’interrogazione indirizzata al presidente della Regione e all’assessore della Sanità, per capire in che modo intendano intervenire per la soluzione di un problema che riguarda in primo luogo gli ospiti e gli operatori delle comunità e, in molti casi, anche numerose famiglie.»