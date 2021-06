Michele Ennas (Lega): «Il finanziamento per il rifacimento del ponte di Fontanamare, è frutto della collaborazione tra i vari livelli istituzionali»

«Finalmente grazie alla delibera, approvata durante la seduta di Giunta di ieri sera, sono stati stanziati a favore del comune di Gonnesa 800.000 € che serviranno per il rifacimento del ponte di Fontanamare, crollato il 2 aprile del 2020.

Il ripristino del ponte è importantissimo per consentire il passaggio verso la spiaggia di residenti e turisti, ed è considerata un’opera strategica per tutto il territorio del Sulcis Iglesiente. Si tratta di una misura attesa, frutto di un lungo lavoro fatto soprattutto di collaborazione tra i vari livelli istituzionali.»

Lo ha detto il consigliere regionale del Gruppo Lega Salvini Sardegna Michele Ennas.