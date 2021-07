A Gonnesa, i carabinieri di Iglesias hanno arrestato un disoccupato 19enne di Musei, per detenzione finalizzata allo spaccio di stupefacenti. A seguito di perquisizione personale e domiciliare il ragazzo è stato trovato in possesso di 200 grammi di marijuana suddivisa in dosi, di una pianta di marijuana dell’altezza di 55 centimetri, di 390 euro in contanti, verosimilmente provento di spaccio, di una piccola pressa per marjuana e di materiale vario per il confezionamento. Nello stesso contesto i carabinieri hanno segnalato alla Prefettura di Cagliari una 18enne di Domusnovas, trovata in possesso di due involucri contenenti marijuana, che la giovane ha dichiarato essere destinati al suo consumo personale non terapeutico.