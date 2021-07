ASSL Carbonia: al via il 2 agosto la campagna delle vaccinazioni anti-Covid per le scuole

Dal 2 all’8 agosto 2021 presso gli hub vaccinali di San Giovanni Suergiu e Carbonia si svolgerà una campagna vaccinale dedicata interamente alle Scuole: attraverso un accordo tra la ASSL Carbonia e gli Istituti scolastici appartenenti ai comuni dei distretti di Carbonia e delle Isole gli studenti di età superiore ai 12 anni delle scuole medie e superiori potranno aderire alla proposta di vaccinazione secondo il calendario allegato.

Potrà inoltre essere sottoposto al vaccino il personale docente e non docente che per qualsiasi motivo non sia stato ancora vaccinato.

L’obiettivo dell’iniziativa è porre in essere le azioni indicate dal Commissario per l’emergenza Covid e recepite al livello regionale con il coinvolgimento attivo delle Scuole affinché agli studenti di età pari o superiore ai 12 anni venga garantita la massima copertura vaccinale (con doppia dose) prima dell’inizio dell’anno scolastico 2021/2022.

Nei prossimi giorni verranno comunicate altre date dedicate alle vaccinazioni secondo la disponibilità degli altri Istituti scolastici.