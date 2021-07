Dopo Alghero e Bitti, ha fatto tappa oggi a Carbonia, in piazza Roma, la Carovana della Prevenzione di Komen Italia per offrire gratuitamente consulenze nutrizionali e psico-oncologiche ed esami diagnostici di prevenzione dei tumori del seno e ginecologici. Un’ottantina le donne che hanno partecipato alll’impirtante giornata di prevenzione, alla quale hanno collaborato le associazioni di volontariato Auser, Croce Rossa ed Asvoc.

La Carovana della Prevenzione di Komen Italia è il Programma Nazionale Itinerante di Promozione delle Salute Femminile che, grazie alle sue Unità Mobili dotate di attrezzature diagnostiche di ultima generazione, promuove concretamente l’importanza della prevenzione.

La quarta ed ultima tappa in Sardegna è in programma domani, venerdì 30 luglio, dalle 9.30 alle 16.30, a Cagliari, centro Exmè, via Antonio Sanna, Pirri.

Stamane abbiamo intervistato la dottoressa Maria Cristina Senes.