I carabinieri di Nuxis hanno denunciato a piede libero un 48enne disoccupato, indiziato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica

I carabinieri di Nuxis hanno denunciato a piede libero un 48enne del luogo, incensurato, disoccupato, indiziato del reato di guida in stato di ebbrezza alcolica. L’uomo era stato controllato nel pomeriggio, in via Pubusa, mentre si trovava a bordo della propria utilitaria, a causa dell’andamento platealmente zigzagante e pericoloso delle proprie traiettorie di guida. Immediatamente sottoposto ad accertamento etilometrico, gli è stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 2,73 g/l alla prima prova e di 2.59 g/l alla seconda prova, oltre cinque volte il massimo consentito. I carabinieri hanno proceduto al ritiro della patente per la successiva trasmissione alla Prefettura di Cagliari ed al sequestro del mezzo.