Rientrato in Italia prima del termine previsto, un cittadino di nazionalità algerina è stato denunciato ed espulso dalla Polizia di Stato di Cagliari

Nella giornata di ieri gli agenti della Polizia di Stato di Cagliari hanno indagato in stato di libertà un cittadino algerino di 30 anni, poiché espulso dal territorio nazionale nel 2019 e rientrato in Italia prima del previsto periodo di autorizzazione al reingresso (tre anni). L’algerino, una volta sbarcato nella spiaggia di Teurredda (Teulada), è stato condotto presso il Centro di prima accoglienza di Monastir, posto in quarantena nel rispetto delle procedure anti Covid-19, e sono state avviate nei suoi confronti le procedure di identificazione, mediante foto segnalamento e rilievi dattiloscopici, nonché la verifica nella Banca Dati “AFIS” per gli eventuali precedenti penali. Al termine delle suddette procedure si è riscontrata la citata violazione, prevista e punita dal testo unico sull’immigrazione (art. 5 bis D.Leg. 113/2018), procedendo quindi al suo deferimento all’Autorità giudiziaria.

Al termine delle formalità di rito, il giovane verrà nuovamente espulso.