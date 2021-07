Verrà inaugurato martedì mattina, alle 10.00, a Villa Sulcis (Carbonia) il progetto “Riscriviamo il futuro” organizzato dalla Uisp Sardegna

La situazione di emergenza sanitaria che il mondo intero sta vivendo ha segnato il vissuto di ciascun individuo, modificando le abitudini, le relazioni personali, la gestione dei rapporti, costringendo ciascuno a trovare nuovi equilibri e adattamenti. In questo stravolgimento generale i giovani sono stati quelli che più di altri hanno dovuto modificare le proprie abitudini, dovendo riadattare la propria organizzazione di vita quotidiana. La didattica a distanza e l’interruzione della pratica sportiva hanno ridotto drasticamente le opportunità di relazioni sociali in presenza creando talvolta notevoli scompensi che hanno inciso in maniera negativa sull’equilibrio bio-psico-sociale dei minori diventando una delle principali cause di disagio dei giovani in quest’ultimo anno.

L’emergenza Covid-19 ha portato con sé un impoverimento nella vita dei minori incidendo in maniera importante nel loro stile di vita, favorendo abitudini alimentari errate, scarsa attività fisica e relazioni sociali ridotte. Per questo uno degli obiettivi principali del programma è quello di garantire sani stili di vita intervenendo non solo su una sana alimentazione, sul movimento e quindi sui comportamenti sedentari per contrastare il rischio di obesità minorile, ma anche e, soprattutto, per garantire il benessere psicofisico dei minori.

Il progetto “Riscriviamo il futuro” si rivolge a minori della fascia 6-17 anni che vivono in territori ad alto rischio di marginalità ed isolamento, dove le opportunità educative, gli spazi e i servizi dedicati allo sport e all’attività motoria scarseggiano.

Si tratta di un progetto sperimentale pensato da Save The Children per promuovere le attività nelle due regioni italiane caratterizzate dall’insularità (Sardegna e Sicilia), elemento da non trascurare nell’analisi dei contesti territoriali, che definisce in maniera precisi confini, culture, comportamenti, permeando la percezione dell’altro in maniera definita e netta. All’interno di queste regioni sono stati inoltre individuati ambiti territoriali diversi per morfologia, per livello di urbanizzazione, per contesto sociale e culturale. Specificatamente, in Sardegna, sono state individuate alcune aree territoriali di Cagliari, Sulcis Iglesiente, Sassari e Nuoro Ogliastra.

L’intervento mira a sperimentare strategie di promozione dell’attività sportiva e motoria, che possano essere replicate e scalate su contesti differenti, per rispondere a bisogni diffusi specifici di diversi contesti. Si intende favorire il riappropriarsi di spazi e tempi dedicati lo sport, sia all’interno dei centri urbani che in natura, da parte di bambini, bambine, ragazzi e ragazze.

Filo conduttore di tutte le azioni sarà la promozione dell’attività motoria e sportiva come strumento fondamentale per miglioramento del benessere psico-motorio e della resilienza tra i minori.

E’ scientificamente provato che lo sport addestra alla resilienza: si lavora, ci si allena per superare il proprio limite. La sfida continua attiva le nostre risorse in modalità proattiva e propositiva.

Il progetto aiuterà i bambini e ragazzi a riappropriarsi degli spazi del territorio e del rapporto con l’ambiente, nonché a lavorare sul recupero di competenze didattiche e non, grazie alla realizzazione di opportunità educative accessibili e di qualità.

Le attività si svolgeranno prevalentemente all’aperto, secondo l’approccio Outdoor Education, sia per promuovere attività accessibili a tutti e tutte sfruttando la geografia territoriale, sia per rispondere in modo creativo alle normative di distanziamento fisico che rendono difficile lo svolgimento di attività motoria in luoghi chiusi.

Il progetto proverà a supportare azioni di outdoor education e sportive in piccoli Comuni periferici in Sicilia e Sardegna, all’interno di aree accomunate da una scarsa presenza di presidi educativi e culturali e da una difficoltà di collegamento con altri centri urbani che rendono inaccessibili attività educative e, soprattutto, ai minori che vivono in condizioni di maggiore vulnerabilità. Particolare attenzione verrà posta al coinvolgimento dei minori in povertà educativa, favorendo la proposta di attività inclusive anche in ottica di genere.

Lo sport sarà un importante strumento educativo che potrà essere utilizzato e “spiegato” come metafora della vita, utilizzando un parallelismo tra le difficoltà che si incontrano e gli ostacoli e i limiti che si superano nello sport e quelli che abitualmente si è costretti ad affrontare nella vita quotidiana. Potrà essere inoltre utile per riflettere sui propri comportamenti, sulle reazioni, sull’emotività e sul locus of control.

Grazie all’intervento promosso da Save the Children, CSI Sicilia e Uisp Sardegna APS saranno coinvolti durante l’estate oltre 300 minori tra i 6 e i 17 anni attraverso attività sportive, motorie ed eventi di sensibilizzazione sui temi della sana alimentazione e dell’importanza del benessere psico-fisico.

In Sardegna UISP Sardegna APS si avvalorerà della collaborazione dei Comitati Territoriali UISP di Cagliari, Sassari e Nuoro.

L’attività sportiva risulta essere un’esperienza formativa completa. E’ stato dimostrato, infatti, come fare sport abbia effetti positivi:

– sulla salute fisica in quanto aiuta a prevenire e gestire malattie non trasmissibili e migliora la forma fisica (riducendo i livelli di grasso, riducendo il rischio di malattie cardiovascolari…)

– sulla salute psicologica e sociale in quanto diversi studi mostrano che chi pratica sport aumenta la propria autostima, sviluppa abilità sociali, e mostra meno sintomi legati alla depressione;

– ha effetti terapeutici e migliorativi sul piano della qualità della vita e del benessere;

In particolare nei bambini/adolescenti, lo sport è importante in quanto può migliorare la struttura ossea e scheletrica. Per le persone di età compresa tra i 5 e i 17 anni si raccomanda di intraprendere attività sportive (moderate o vigorose) per almeno 60 minuti al giorno, sottolineando anche i benefici dello sport di squadra.

La promozione dei sani stili di vita, che si concretizza con la promozione di attività quali attività sportive e di movimento, attività di orto didattico e laboratori di cucina, ecc., vuole incidere nel cambiamento delle abitudini di vita dei bambini/ragazzi intervenendo sul movimento e quindi sui comportamenti sedentari, e nell’alimentazione stimolando modalità di accesso a pasti proteici e diversificati andando a contrastare il rischio di obesità minorile.

Attraverso l’attività sportiva infine, i bambini, le bambine, i ragazzi e le ragazze hanno la possibilità di sperimentare e rafforzare competenze trasversali quali la capacità di relazione positiva tra pari, il lavoro di gruppo ed il problem solving. Le attività di movimento rappresentano infatti occasioni in cui mettersi in gioco con creatività e investimento emotivo, perché l’ottica educativa di sostenere i processi che portano all’autonomia, alla crescita dell’autostima, alla capacità di iniziativa e alla consapevolezza di sé a vari livelli, fisico ed emotivo.

Sul piano educativo: favorisce il rispetto delle regole, lo sviluppo di comportamenti etici, il confronto con l’altro, l’adattamento creativo, lo sviluppo del pensiero laterale.

Sul piano degli apprendimenti: studi hanno dimostrato come l’attività sportiva incida positivamente sul miglioramento del rendimento scolastico e favorisca una sana e funzionale strategia di coping.

Le attività previste

Azione 1: Sport e ambiente

Sensibilizzazione e consapevolezza sui temi ambientali e di tutela del patrimonio paesaggistico territoriale, che si trasformerà in una vera e propria palestra all’aperto accessibile a tutti – consentire ai minori di sperimentare diverse discipline sportive partendo dalla riscoperta della geografia del territorio (canoa, arrampicata, parkour, bicicletta, ecc.) e di approfondire la conoscenza del patrimonio paesaggistico locale e di sperimentare azioni di cura e valorizzazione dell’ambiente, facendosi promotori all’interno della comunità di azioni specifiche di sensibilizzazione sul tema ambientale.

Azione 2: Sport e inclusione

Promozione di una cultura inclusiva, collaborativa e di squadra attraverso lo sport – consentir ai minori coinvolti di collaborare in modo inclusivo attraverso i giochi di squadra, con particolare rilevanza alla proposta di attività sportive miste in ottica di promozione di una cultura di genere inclusiva. La proposta stessa di attività che possano essere svolte all’aperto consentire di lavorare in ottica inclusiva anche sulle diseguaglianze economiche.

Azione 2: Sport e cittadinanza attiva

Alcuni dei ragazzi e delle ragazze – fascia d’età 11-16 – saranno coinvolti in attività di progettazione partecipata dello spazio urbano che consentire loro di riqualificare uno o più spazi da loro individuati all’interno del territorio per promuovere i sani stili di vita come attività motorie spontanee che potranno essere svolta negli spazi riqualificati. I laboratori di progettazione partecipata potranno portare alla riqualificazione di un’area verde, ad esempio, ad attrezzare uno spazio pubblico, o anche a creare dei percorsi da dedicare all’attività fisica all’interno dei propri Comuni.

Periodo di implementazione: 15 giugno – 15 settembre 2021

Obiettivi generali:

OG.1: Sperimentare strategie di promozione dell’attività sportiva e motoria tra i minori della fascia di età 6-18, replicabili e scalabili su contesti specifici, capace di rispondere a bisogni diffusi legati alle specificità dei di territori marginali dove le opportunità scarseggiano.

OG.2: Favorire il riappropriarsi di spazi per l’attività motoria e sportiva, sia all’interno dei centri urbani in natura, da parte dei minori della fascia di età 6-17.

OG.3: Promuovere gli apprendimenti in contesti diversi e con modalità variabili.

Obiettivi specifici:

OS.1: Miglioramento del benessere psico-motorio dei minori coinvolti, attraverso l’adozione di più sani stili di vita caratterizzati dalla pratica regolare di attività motoria e sportiva.

OS.2: Riappropriazione, da parte dei beneficiari coinvolti, degli spazi esterni disponibili sul territorio, per la pratica dello sport e dell’attività motoria e sportiva.

OS.3: Incremento delle opportunità di praticare sport e attività motoria, per i minori della fascia 6.00-18.00, nei territori coinvolti.

OS.4: Creare nuove opportunità di socializzazione attraverso il movimento.

OS.5: Favorire gli apprendimenti attraverso lo sport.

Risultati Attesi:

RA.1: Adottati più sani stili di vita da parte dei minori coinvolti, attraverso la pratica regolare di attività sportiva e motoria

RA.2: Migliorato l’accesso agli “spazi a misura” di sport, all’interno periferie urbane e aree degradate o abbandonate, da parte dei minori coinvolti.

RA.3: Migliorato l’accesso agli spazi “naturali” esterni per l’attività motoria e sportiva outdoor, da parte dei minori coinvolti.

RA.4: Migliorato l’accesso alle opportunità di praticare sport e attività motoria per i minori coinvolti.

RA.5:Aumentate le opportunità di scambio, confronto, socializzazione

RA.6: Migliorata la motivazione alla conoscenza

Le Attività previste nell’Area territoriale di Cagliari e del Sud Sardegna

Uisp Sardegna APS (presidente Maria Pina Casula) e UISP Cagliari APS (presidente Pietro Casu) hanno individuato due zone strategiche per lo sviluppo delle attività del Polo 1, il Lungomare Poetto che accentra tutta l’area Metropolitana di Cagliari, e uno dei centri chiave del Sulcis Iglesiente, Carbonia.

A Quartu Sant’Elena verranno svolte per tutta l’estate attività di Kayak, Stund Up Paddle (SUP), Canoa, Beach Volley, Besch Tennis e Badmington. A Carbonia, invece, si terranno attività di Orienteering Mountainbike, Pickleball, Tennistavolo e Danza.

Le attività avranno anche una sintesi regionale a Sant’Agostino, località nel comune di Abbasanta (OR), dove 72 bambini provenienti da tutta l’isola, condivideranno attività didattiche, educative e sportive tutti insieme. I bambini sono suddivisi in turni di 4 giorni per classi scolastiche omogenee per età e svolgeranno attività secondo un approccio Outdoor Education ossia attività educative che vengono svolte all’aperto da UISP Sardegna APS attraverso istruttori ed educatori qualificati UISP dei Comitati Territoriali UISP di Cagliari, Sassari e Nuoro. Stare all’aria aperta, insieme ai propri coetanei, accresce le capacità sociali dei bambini e delle bambine che messi in un contesto diverso da quello dell’aula scolastica saranno spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente. Inoltre, alcune attività aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente. Inaugurazione delle attività è prevista a Carbonia.

Il comune di Carbonia, e gli assessorati dello Sport e delle Politiche sociali del Comune, ha concesso il patrocinio al progetto “Riscriviamo il futuro”, che a Carbonia verrà svolto tutta l’estate fino al 10 settembre 2021, al mattino di tutti i giorni settimanali, negli spazi all’aperto di Villa Sulcis.

All’inaugurazione, che si svolgerà a Villa Sulcis, il 6 luglio 2021 alle ore 10.00, presenzieranno gli assessori coinvolti nell’iniziativa ed accompagnati dalla sindaca Paola Massidda.