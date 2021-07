Ausi e Soltreco presenteranno mercoledì 7 luglio a Monteponi un progetto per la bonifica del deposito dei fanghi rossi

Ausi Iglesias e Soltreco (Gruppo Solmar Spa, nuovo partner del Consorzio Ausi di Iglesias) presenteranno mercoledì 7 luglio, nell’aula magna del Palazzo Bellavista, a Monteponi, un progetto per la bonifica del deposito dei fanghi rossi.

Interverranno il sindaco di Iglesias, Mauro Usai, sul tema “Un’opportunità sostenibile per Iglesias e il territorio” e l’Amministratore delegato di Solmar, Luigi Mansi, sul tema “Inertizzazione in totale sicurezza per la salute di cittadini e ambiente”.

La discarica dei fanghi rossi è una testimonianza delle attività metallurgiche degli impianti della miniera di Monteponi. Dobbiamo la loro presenza all’Impianto Elettrolisi che dal 1926, per circa mezzo secolo, ha recuperato lo zinco con un processo chimico-fisico: la colorazione rossa legata alla presenza di notevoli quantità di ferro.

Il deposito dei fanghi rossi di Monteponi (circa 35 ettari) rappresenta, oltre che un esempio di archeologia industriale mineraria, una sorgente di contaminazione per la sottostante valle del Rio san Giorgio, a Iglesias.

Le acque piovane infiltrandosi nel terreno danno origine a drenaggi con elevate concentrazioni di metalli.

L’ing. Luigi Mansi è componente del Consiglio di presidenza di Federchimica, presidente di:

– Nuova Solmine S.p.A.

– So.Ri.S S.p.A. . Società Rigenerazione Sludges

– SOL.BAT. S.r.l.

Amministratore delegato di SOL.MAR. S.p.A.

Consigliere di Zolfital Service S.r.l.

Solmar Spa è la Holding di un gruppo di aziende operanti a livello internazionale in vari settori:

Chimica inorganica di base: la produzione e commercializzazione di acido solforico ed oleum

costituisce il core business del Gruppo

Detergenza e presidi medico chirurgici

Bonifiche ambientali

Trattamento e rigenerazione dei rifiuti

Energia Logistica Edilizia Turismo

Il Gruppo svolge le proprie attività con sedi in Italia e all’Estero.