Festival culturale Liberevento, domani arriva Paolo Crepet

Battute finali per la X edizione del festival culturale Liberevento. Domani, giovedì 19 agosto, arriva l’ultimo ospite della kermesse partita l’8 luglio. Si tratta del popolare psichiatra Paolo Crepet che giovedì a Gonnesa ed il giorno dopo a Macomer presenterà il suo ultimo libro Oltre la tempesta. Come torneremo a stare insieme, uscito nei mesi scorsi per Mondadori.

L’appuntamento di giovedì è alle 21,30, davanti al Nuraghe Seruci di Gonnesa, e sarà moderato dal giornalista Gianni Zanata, mentre venerdì 20 agosto, sempre alle 21.30, Paolo Crepet sarà nel piazzale della biblioteca di Macomer, dove a conversare con lui sarà lo storico dell’arte Marco Loi.