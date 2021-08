Tragedia del mare sfiorata a Buggerru. Due persone avventuratesi tra le onde, sono state salvate dai bagnini, dall’elisoccorso e dalla motovedetta della Capitaneria

«Spero che per il futuro si possa valutare di addebitare l’intervento dell’elisoccorso e della motovedetta della capitaneria a chi, seppur più volte ripreso dai bagnini, pensa di fare il bagno in una piscina – ha concluso Laura Cappelli -: l’istinto è stato quello di darvi una sculacciata, come si fa con i bambini, anche se si è trattato di due adulti. Con il mare non si scherza.»