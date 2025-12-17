17 December, 2025
Poste

Si allungano i tempi di chiusura dell’ufficio postale di Buggerru, la protesta della sindaca Laura Cappelli

0
126Views

«In qualità di sindaco del comune di Buggerru, esprimo profondo rammarico e forte preoccupazione per quanto appreso in maniera del tutto informale da Poste Italiane circa l’ulteriore protrarsi del periodo di chiusura dell’Ufficio Postale del nostro paese, inizialmente motivata da lavori di adeguamento. Tale comunicazione, avvenuta senza alcuna nota ufficiale indirizzata all’Amministrazione comunale o alla cittadinanza (nonostante la riapertura fosse prevista per domani mattina), rappresenta un grave deficit di correttezza istituzionale e di attenzione verso una comunità che già vive quotidianamente disagi significativi legati alla propria posizione geografica e alla carenza di servizi essenziali.»

Lo scrive, in una nota, Laura Cappelli, prima cittadina di Buggerru.

«Il mancato funzionamento dell’Ufficio Postale sta causando notevoli difficoltà soprattutto alle fasce più fragili della popolazione – anziani, persone con ridotta mobilità e cittadini privi di strumenti digitali – che vedono compromesso l’accesso a servizi fondamentaliaggiunge Laura Cappelli -. È inaccettabile che un territorio già fortemente sacrificato debba subire ulteriori penalizzazioni senza certezze sui tempi e senza un’adeguata pianificazione. Si evidenzia, inoltre, come da diversi giorni non risultino in corso lavorazioni presso la sede dell’ufficio, circostanza che rende ancora più incomprensibile la decisione di mantenere la chiusura della struttura. Ci si chiede, pertanto, per quali motivi Poste Italiane non abbia provveduto a un più efficace coordinamento con i propri uffici tecnici, evitando così un’interruzione del servizio tanto prolungata quanto immotivata.»

«L’Amministrazione comunale chiede con forza a Poste Italiane di fornire chiarimenti immediati, una comunicazione ufficiale sui tempi certi di riapertura e, soprattutto, il massimo impegno affinché venga ripristinato quanto prima un servizio indispensabile per la comunità di Buggerruconclude Laura Cappelli -. Il rispetto dei cittadini e dei territori passa anche attraverso una gestione responsabile e trasparente dei servizi pubblici essenziali.»

POST TAGS:
E' in programma doma
Funtana Raminosa. Er

giampaolo.cirronis@gmail.com

