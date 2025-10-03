3 October, 2025
MENU
mobile-logo
HomeRegioneEnti localiIl comune di Buggerru ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento di 80.000 euro per la riqualificazione del campanile della chiesa di San Giovanni Battista
Enti locali

Il comune di Buggerru ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento di 80.000 euro per la riqualificazione del campanile della chiesa di San Giovanni Battista

0
113Views

Il comune di Buggerru ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento di 80.000 euro da destinare ai lavori di riqualificazione del campanile della chiesa di San Giovanni Battista, uno dei simboli storici e culturali del paese.

«Il contributo rappresenta un importante passo avanti per la tutela del patrimonio architettonico e religioso del territoriodice la sindaca Laura Cappelli -. L’intervento consentirà di mettere in sicurezza e valorizzare una struttura che rappresenta un punto di riferimento identitario per la comunità. Questo finanziamento è il risultato di un lavoro attento e mirato portato avanti dall’Amministrazione comunale, che ha voluto fortemente questo intervento.»

«Il campanile della chiesa di San Giovanni Battista non è solo un elemento architettonico di pregio, ma anche un simbolo della nostra storia e della nostra identità. Intervenire per la sua riqualificazione significa investire nella memoria e nel futuro del nostro paese – conclude Laura Cappelli -. I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi, una volta completate le procedure tecniche e amministrative previste.»

POST TAGS:
FOLLOW US ON:
Si tiene nel Sulcis
Pietro Doneddu sinda

giampaolo.cirronis@gmail.com

Rate This Article:
RELATED ARTICLES
Eventi
Dal 15 al 20 settemb
Elezioni
A 30 giorni dal voto
Cultura
Martedì 2 settembre
NO COMMENTS

LEAVE A COMMENT

La Provincia del Sulcis Iglesiente

La Provincia del Sulcis Iglesiente è un giornale indipendente che ha iniziato le pubblicazioni il 22 dicembre 1995. È nato come spazio libero per gli interventi di quanti hanno qualcosa da dire e proporre per descrivere il territorio, promuoverlo e quindi migliorarlo.

Sede Legale
Via Cristoforo Colombo 20
09013 Carbonia (SU)
Tel. e Fax 0781 670155
Mail: giampaolo.cirronis@gmail.com
Privacy e Cookies

Privacy PolicyCookie Policy

© 1995-2025 La Provincia del Sulcis Iglesiente

Powered by ENKEY WEB AGENCY