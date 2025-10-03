Il comune di Buggerru ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento di 80.000 euro per la riqualificazione del campanile della chiesa di San Giovanni Battista

Il comune di Buggerru ha ottenuto dalla Regione Sardegna un finanziamento di 80.000 euro da destinare ai lavori di riqualificazione del campanile della chiesa di San Giovanni Battista, uno dei simboli storici e culturali del paese.

«Il contributo rappresenta un importante passo avanti per la tutela del patrimonio architettonico e religioso del territorio – dice la sindaca Laura Cappelli -. L’intervento consentirà di mettere in sicurezza e valorizzare una struttura che rappresenta un punto di riferimento identitario per la comunità. Questo finanziamento è il risultato di un lavoro attento e mirato portato avanti dall’Amministrazione comunale, che ha voluto fortemente questo intervento.»

«Il campanile della chiesa di San Giovanni Battista non è solo un elemento architettonico di pregio, ma anche un simbolo della nostra storia e della nostra identità. Intervenire per la sua riqualificazione significa investire nella memoria e nel futuro del nostro paese – conclude Laura Cappelli -. I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi, una volta completate le procedure tecniche e amministrative previste.»