I carabinieri di Villacidro hanno denunciato un 58enne fiorentino per truffa aggravata ai danni di un’operaia 29enne del luogo

Un 58enne fiorentino, già noto alle forze dell’ordine, è stato denunciato a piede libero per truffa aggravata, ieri a Villacidro, dai carabinieri della locale stazione, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita a seguito della denuncia-querela presentata da una 29enne operaia del luogo. L’uomo, mediante l’utilizzo di software fraudolenti, era riuscito a introdursi nel tablet della denunciante e, tramite il servizio di home-banking di questa, aveva effettuato un pagamento e-commerce di euro 3.336,50 per l’acquisto di capi di abbigliamento griffati. I carabinieri di Villacidro hanno sviluppato particolari conoscenze sulla delicata materia ma, in questo caso, le modalità della truffa apparivano essere del tutto nuove rispetto ad episodi pregressi, frutto dell’abilità di una persona particolarmente esperta. In sostanza, secondo quella che è stata la ricostruzione dei militari, il truffatore aveva inviato a una serie di indirizzi di posta elettronica scelti forse a caso sul web, una e-mail accattivante contenente un malwere, un programma volto ad infettare il computer. La donna aveva avuto la debolezza di aprire il documento, un cavallo di troia che ha potuto installare sull’apparato elettronico della signora un programma spia che ha poi consentito al malfattore di rubare le credenziali internet-banking dell’inconsapevole vittima. I militari sono quindi risaliti all’autore del raggiro, grazie anche alla collaborazione dei loro colleghi fiorentini, andando a risalire, mediante il corriere che aveva consegnato la merce, chi fosse stato beneficiato dell’invio di quei capi d’abbigliamento.